Звезда Голливуда Джордж Клуни может купить испанский клуб



Знаменитый американский актер Джордж Клуни может купить "Малагу", сообщает A Bola.

По сведениям издания, бизнес-группа, связанная с Клуни, обращалась в испанский клуб с желанием приобрести его акции. При этом, нынешний владелец "Малаги" Абдулла Аль-Тани оценивает клуб в 100 миллионов евро. Стоит отметить, что из-за финансовых проблем в клубе введено внешнее управление.

В данный момент "Малага" выступает во втором по силе испанском дивизионе. После 29 туров клуб занимает 14-е место в турнирной таблице.

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