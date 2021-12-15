Звезда Голливуда попросил Мбаппе перейти в "Тоттенхэм". Форвард ответил

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Актер Том Холланд, сыгравший роль "Человека-паука", рассказал, что он просил нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе перейти в лондонский "Тоттенхэм".

"Я встретился с Мбаппе. Килиан был очень дружелюбен. Я сказал ему: "Приятно познакомиться. Тебе нужно перейти в "Тоттенхэм". В ответ он рассмеялся", - сказал Холланд в интервью для LADbible.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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