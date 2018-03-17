"Звезда" и "Сталь" одержали победы в 24-м туре чемпионата Украины
Представляем результаты 24-го тура чемпионата Украины.
"Черноморец" - "Сталь" 0:1
Гол: Кузык, 18 - 0:1
"Черноморец": Безрук, Люлька, Зубейко, Жунич (Хамелюк, 71), Бамба (Бобко, 61), Черный, Смирнов, Татарков, Ковалец, Силвио (Матяж, 60), Семенив.
"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Ощипко, Климчук (Тиаго Ромуло, 77), Задерака, Якимив (Копытов, 63), Мысык, Месхи, Эберт (Даниелян, 46), Кузык.
Предупреждение: Тиаго Ромуло, Смирнов, Мысык
"Олимпик" - "Звезда" 0:1
Гол: Очигава (аг), 60 - 0:1
"Олимпик": Махарадзе, Парцвания, Мищенко (Очигава, 46), Вакуленко, Немчанинов, Доронин, Вукович, Кисиль, Щедрый, Г.Пасич (Захаркив, 64), Беленький (Сондей, 46).
"Звезда": Паст, Кейта (Билоног, 73), Братков, Фатеев, Оганесян (Малиновский, 76), Загальский, Гедж (Ямполь, 90+2), Драченко, Цюпа, Рассадкин, Кондраков.
Предупреждения: Захаркив, Махарадзе - Кейта, Загальский, Гедж. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15