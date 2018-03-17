"Звезда" и "Сталь" одержали победы в 24-м туре чемпионата Украины

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"Звезда" и "Сталь" одержали победы в 24-м туре чемпионата Украины

Представляем результаты 24-го тура чемпионата Украины.

"Черноморец" - "Сталь" 0:1

Гол: Кузык, 18 - 0:1

"Черноморец": Безрук, Люлька, Зубейко, Жунич (Хамелюк, 71), Бамба (Бобко, 61), Черный, Смирнов, Татарков, Ковалец, Силвио (Матяж, 60), Семенив.

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Ощипко, Климчук (Тиаго Ромуло, 77), Задерака, Якимив (Копытов, 63), Мысык, Месхи, Эберт (Даниелян, 46), Кузык.

Предупреждение: Тиаго Ромуло, Смирнов, Мысык


"Олимпик" - "Звезда" 0:1

Гол: Очигава (аг), 60 - 0:1

"Олимпик": Махарадзе, Парцвания, Мищенко (Очигава, 46), Вакуленко, Немчанинов, Доронин, Вукович, Кисиль, Щедрый, Г.Пасич (Захаркив, 64), Беленький (Сондей, 46).

"Звезда": Паст, Кейта (Билоног, 73), Братков, Фатеев, Оганесян (Малиновский, 76), Загальский, Гедж (Ямполь, 90+2), Драченко, Цюпа, Рассадкин, Кондраков.

Предупреждения: Захаркив, Махарадзе - Кейта, Загальский, Гедж. | http://soccernews.ru

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