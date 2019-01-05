Звезда китайской Суперлиги заинтересовала еще один европейский топ-клуб

Теги бавария мюнхенянник феррейра карраскодалянь ифан

Звезда китайской Суперлиги заинтересовала еще один европейский топ-клуб

Хавбеку китайского "Далянь Ифан" Яннику Феррейре Карраско поступило еще одно предложение вернуться в Европу.

Как сообщает Football Italia, новым претендентом на 25-летнего бельгийца является "Бавария". Ранее интерес к игроку проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Милан".

Отмечается, что сам футболист желает в зимнее трансферное окно вернуться в Европу.

Напомним, что с 2015 по 2018 год Карраско выступал за "Атлетико".

В Китае Карраско провел 25 матчей, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 ассистами.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" интересуется звездным хавбеком из чемпионата Китая. | http://soccernews.ru

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