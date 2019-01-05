Звезда китайской Суперлиги заинтересовала еще один европейский топ-клуб
Хавбеку китайского "Далянь Ифан" Яннику Феррейре Карраско поступило еще одно предложение вернуться в Европу.
Как сообщает Football Italia, новым претендентом на 25-летнего бельгийца является "Бавария". Ранее интерес к игроку проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Милан".
Отмечается, что сам футболист желает в зимнее трансферное окно вернуться в Европу.
Напомним, что с 2015 по 2018 год Карраско выступал за "Атлетико".
В Китае Карраско провел 25 матчей, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 ассистами.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" интересуется звездным хавбеком из чемпионата Китая. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|17
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11