Звезда "Лиона" прокомментировала матч с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир рассказал, что думает о матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Барселона" - одна из лучших команд Европы. Играть с подобной командой всегда приятно. Болельщики многого от меня ждут. Мы будем делать все возможное, хоть и понимает, что игра будет очень сложной. По моему мнению, Месси - лучший футболист в мире. Я уже встречался с ним на чемпионате мира. Он всегда на вершине и делает все для своей команды, но мы постараемся сделать все, чтобы его остановить.

Встреча "Барселоны" с "Лионом" пройдет 13 марта. Начало - в 23:00 (мск).

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