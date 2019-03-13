Звезда "Ливерпуля" может стать игроком "Реала"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может перейти в испанский клуб этим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, в игроке лично заинтересован главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Футболист перешел в английский клуб в 2016 году за 40 миллионов евро.

Соглашение футболиста с "Ливерпулем" действует до лета 2023 года. Трансферная стоимость Мане - 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 36 матчах, отметившись 17 голами и 1 ассистом.

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