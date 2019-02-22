Звезда "Ливерпуля" поблагодарила главного тренера команды
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, что думает о работе главного тренера команды Юргене Клоппе. Об этом сообщает ESPN.
"Клопп создал огромную и сильную команду, которая готова бороться за чемпионство Англии. В прошлом году мы добрались до финала Лиги чемпионов. Хочу сказать за все спасибо, я благодарен ему за то, что он создал простую игру для футболистов. Он отлично знает, как с нами работать, - сказал Салах.
Напомним, что 24 февраля, в воскресенье, состоится матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" в рамках чемпионата Англии. Начало - в 17:05 (мск).
"Ливерпуль" занимает второе место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 65 очков.
А еще: Сульшер оценил шансы Лингарда и Мартиаля сыграть с "Ливерпулем"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" сразится с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы
-
"Краснодар" сыграет с "Валенсией" в рамках 1/8 финала Лиги Европы
-
Хулен Лопетеги: "Со мной обошлись несправедливо"
-
Официально: российский бизнесмен Петров стал вице-президентом "Монако"
-
Владельцы "Спартака", ЦСКА и "Краснодара" стали членами исполкома РФС
Лента новостей
-
"Краснодар" выиграл пари у Василия Уткина
-
"Зенит" сразится с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы
-
"Краснодар" сыграет с "Валенсией" в рамках 1/8 финала Лиги Европы
-
"Зенит" поздравил Дюкова с избранием на пост президента РФС
-
Защитник "Уфы" станет игроком московского клуба
-
Хулен Лопетеги: "Со мной обошлись несправедливо"
-
Официально: российский бизнесмен Петров стал вице-президентом "Монако"
-
Новый президент РФС Александр Дюков выступил с речью
-
Звезда "Ливерпуля" поблагодарила главного тренера команды
-
Дюков высказался о своем будущем в "Зените"
-
Сульшер оценил шансы Лингарда и Мартиаля сыграть с "Ливерпулем"
-
Раньери близок к увольнению из "Фулхэма"
-
Официально: Матч "Енисей" - "Ростов" перенесён в Сочи
-
Линекер: "Я изменил своё отношение к России"
-
"Барселона" собирается подписать игрока "Атлетико"
-
Владельцы "Спартака", ЦСКА и "Краснодара" стали членами исполкома РФС
-
ФИФА наказала "Челси" запретом на трансферы
-
Официально: Дюков - новый президент РФС
-
Боярский прокомментировал победу "Зенита" над "Фенербахче"
-
Кокорин обратился к Дзагоеву
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11