Звезда "Ливерпуля" поблагодарила главного тренера команды

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, что думает о работе главного тренера команды Юргене Клоппе. Об этом сообщает ESPN.

"Клопп создал огромную и сильную команду, которая готова бороться за чемпионство Англии. В прошлом году мы добрались до финала Лиги чемпионов. Хочу сказать за все спасибо, я благодарен ему за то, что он создал простую игру для футболистов. Он отлично знает, как с нами работать, - сказал Салах.

Напомним, что 24 февраля, в воскресенье, состоится матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" в рамках чемпионата Англии. Начало - в 17:05 (мск).

"Ливерпуль" занимает второе место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 65 очков.

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