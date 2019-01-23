Звезда "МЮ" лишился части одежды после встречи с фокусником

Теги манчестер юнайтедджесси лингард

Звезда "МЮ" лишился части одежды после встречи с фокусником

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард остался без галстука после представления фокусника.

В результате фокуса футболист остался без этой детали гардероба и не сразу заметил ее пропажу.

26-летний Лингард является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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