"Звезда" на своем поле уступила "Черноморцу"

В матче 8-го тура украинской Премьер-Лиги кропивницкая "Звезда" на своем поле уступила одесскому "Черноморцу", для которого эта победа стала первой в нынешнем сезоне в рамках чемпионата страны.

"Звезда" - "Черноморец" - 0:1

Гол: Васин, 36 - 0:1.

Напомним, вчера "Шахтер" обыграл "Зарю". | soccernews.ru