"Звезда" на выезде одолела "Сталь"
В рамках 7-го тура чемпионата Украины "Сталь" уступила "Звезде".
"Сталь" - "Звезда" 0:1
Гол: Прядун, 35 - 0:1
"Сталь": Пеньков - Тымчик, Даниелян, Грачев, Михайличенко - Г. Малакян, Задерака (Климчук, 57) - Мысык, Э. Малакян, Кузык (Месхи, 87) - Щебетун (Хоцяновский, 57)
"Звезда": Паст - Пепе, Качараба, Ковалев - Цюпа, Дрышлюк (Загальский, 65), Драченко, Прядун, Полегенько - Чичиков (Фаворов, 69), Эль Амдауи (Гедж, 87)
Предупреждения: Ковалев, Драченко - Г. Малакян, Даниелян, Климчук, Пеньков
На 86-й минуте Игорь Загальский не реализовал пенальти. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
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|Шахтер Донецк
|6
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|Ворскла
|6
|13
|4
|Олимпик Донецк
|7
|12
|5
|Верес Ровно
|6
|9
|6
|Мариуполь
|6
|8
|7
|Звезда Кропивницкий
|7
|8
|8
|Сталь Каменское
|7
|6
|9
|Карпаты Львов
|7
|6
|10
|Заря Луганск
|6
|5
|11
|Александрия
|6
|4
|12
|Черноморец Одесса
|6
|1