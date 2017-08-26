"Звезда" на выезде одолела "Сталь"

Теги сталь каменскоезвезда кропивницкий

"Звезда" на выезде одолела "Сталь"

В рамках 7-го тура чемпионата Украины "Сталь" уступила "Звезде".

"Сталь" - "Звезда" 0:1

Гол: Прядун, 35 - 0:1

"Сталь": Пеньков - Тымчик, Даниелян, Грачев, Михайличенко - Г. Малакян, Задерака (Климчук, 57) - Мысык, Э. Малакян, Кузык (Месхи, 87) - Щебетун (Хоцяновский, 57)

"Звезда": Паст - Пепе, Качараба, Ковалев - Цюпа, Дрышлюк (Загальский, 65), Драченко, Прядун, Полегенько - Чичиков (Фаворов, 69), Эль Амдауи (Гедж, 87)

Предупреждения: Ковалев, Драченко - Г. Малакян, Даниелян, Климчук, Пеньков

На 86-й минуте Игорь Загальский не реализовал пенальти. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 6 16
2 Шахтер Донецк 6 15
3 Ворскла 6 13
4 Олимпик Донецк 7 12
5 Верес Ровно 6 9
6 Мариуполь 6 8
7 Звезда Кропивницкий 7 8
8 Сталь Каменское 7 6
9 Карпаты Львов 7 6
10 Заря Луганск 6 5
11 Александрия 6 4
12 Черноморец Одесса 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов