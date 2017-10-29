"Звезда" обыграла "Ворсклу"

Теги звезда кропивницкийворскла

"Звезда" обыграла "Ворсклу"В матче 14-го тура украинской Премьер-Лиги кропивницкая "Звезда" на своем поле минимально обыграла полтавскую "Ворсклу".

"Звезда" - "Ворскла" - 1:0

Гол: Чичиков, 19 - 1:0.

Напомним, вчера "Шахтер" не смог обыграть "Сталь". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 14 33
2 Динамо Киев 13 26
3 Олимпик Донецк 14 24
4 Ворскла 14 21
5 Верес Ровно 14 20
6 Заря Луганск 14 18
7 Мариуполь 12 16
8 Звезда Кропивницкий 14 13
9 Карпаты Львов 14 13
10 Александрия 14 11
11 Сталь Каменское 14 10
12 Черноморец Одесса 13 10
Полная таблица

топ-5 тегов