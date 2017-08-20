"Звезда" обыграла "Зарю", "Карпаты" сыграли вничью с "Александрией"
В рамках 6 тура украинской Премьер-Лиги кропивницкая "Звезда" дома обыграла луганскую "Зарю", а львовские "Карпаты" на своем поле не смогли обыграть "Александрию".
"Звезда" - "Заря" - 2:1
Голы: Громов, 19 - 0:1, Амдауи, 20 - 1:1, Прядун, 30 - 2:1.
"Карпаты" - "Александрия" - 0:0
Напомним, вчера "Шахтер" обыграл "Олимпик". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|6
|15
|2
|Динамо Киев
|5
|13
|3
|Олимпик Донецк
|6
|11
|4
|Ворскла
|5
|10
|5
|Верес Ровно
|6
|9
|6
|Мариуполь
|5
|8
|7
|Сталь Каменское
|5
|6
|8
|Заря Луганск
|6
|5
|9
|Звезда Кропивницкий
|6
|5
|10
|Карпаты Львов
|6
|5
|11
|Александрия
|6
|4
|12
|Черноморец Одесса
|6
|1