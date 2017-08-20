"Звезда" обыграла "Зарю", "Карпаты" сыграли вничью с "Александрией"

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"Звезда" обыграла "Зарю", "Карпаты" сыграли вничью с "Александрией"В рамках 6 тура украинской Премьер-Лиги кропивницкая "Звезда" дома обыграла луганскую "Зарю", а львовские "Карпаты" на своем поле не смогли обыграть "Александрию".

"Звезда" - "Заря" - 2:1

Голы: Громов, 19 - 0:1, Амдауи, 20 - 1:1, Прядун, 30 - 2:1.

"Карпаты" - "Александрия" - 0:0

Напомним, вчера "Шахтер" обыграл "Олимпик". | soccernews.ru

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7 Сталь Каменское 5 6
8 Заря Луганск 6 5
9 Звезда Кропивницкий 6 5
10 Карпаты Львов 6 5
11 Александрия 6 4
12 Черноморец Одесса 6 1
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