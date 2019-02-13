Звезда ПСЖ может пропустить ответный матч с "Манчестер Юнайтед"

УЕФА может не дать возможности нападающему ПСЖ Анхелю Ди Марии играть какое то время, утверждает RMC.

Организация хочет отстранить игрока из-за провокации в сторону болельщиков "Манчестер Юнайтед"​ (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, в фанаты английской команды кинули рядом с игроком бутылку пива прямо во время матча. Аргентинец не растерялся и сделал вид будто выпил содержимое и выкинул в сторону.

Однако есть правило, что за провокацию зрителей грозит дисквалификация на один матч и более.

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