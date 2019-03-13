Звезда "Реала" намерен пригласить на свою свадьбу легенду рок-музыки

Теги реал мадридсерхио рамос

Звезда "Реала" намерен пригласить на свою свадьбу легенду рок-музыки

15 июня состоится свадьба защитника "Реала" Серхио Рамоса и его невесты Пилар Рубио, на которой выступит легендарная рок-группа, сообщает AS.

По сведениям издания, в данный момент представители игрока ведут переговоры с AC/DC и Aerosmith. С последними шансы договориться на много выше.

Мероприятие пройдет в Севилье, а затем переместится на ферму футболиста.

32-летний Рамос и Рубио, которая старше его на восемь лет, вместе с 2012 года, и у них трое совместных сыновей.

Не пропустите: СМИ опубликовали возможный состав "Реала" в следующем сезоне. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Испанский арбитр сомневается в правильности назначения пенальти в матче "Барселона" - "Лион"

Испанский арбитр сомневается в правильности назначения пенальти в матче "Барселона" - "Лион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 27 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 27 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов