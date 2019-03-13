Звезда "Реала" намерен пригласить на свою свадьбу легенду рок-музыки
15 июня состоится свадьба защитника "Реала" Серхио Рамоса и его невесты Пилар Рубио, на которой выступит легендарная рок-группа, сообщает AS.
По сведениям издания, в данный момент представители игрока ведут переговоры с AC/DC и Aerosmith. С последними шансы договориться на много выше.
Мероприятие пройдет в Севилье, а затем переместится на ферму футболиста.
32-летний Рамос и Рубио, которая старше его на восемь лет, вместе с 2012 года, и у них трое совместных сыновей.
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|Хетафе
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|Валенсия
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|Реал Сосьедад
|27
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|Эйбар
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|Эспаньол
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|Атлетик Бильбао
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
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