Звезда "Реала" не стал досматривать матч своей команды с "Реалом Сосьедад"

1 Теги реал мадридгарет бэйлреал сосьедад

Звезда "Реала" не стал досматривать матч своей команды с "Реалом Сосьедад"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл недосмотрел матч своей команды с "Реалом Сосьедад" в чемпионате Испании, в котором королевский клуб проиграл со счетом 0:2, сообщает Mirror.

По сведения издания, форвард уехал со стадиона на 78-й минуте, не увидев, как "Реал" пропустил второй гол в концовке встречи. Уезжающего Бэйла в его машине заметили репортеры передачи El Chiringuito TV.

Напомним, что Бэйл восстанавливается после травмы и пропустит еще от двух до четырех недель. В этом сезоне 29-летний валлиец провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах и забил 10 голов.

Не пропустите: "Реал" потерял одного из лидеров в провальном матче с "Реалом Сосьедад". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Бэйл давно уже иссохший материал, его надо продать,тот же Иско,Асенсио,Васкес, Винисиус выглядят не хуже.Игрок должен выигрывать и проигрывать вместе с командой,это не красит вингера несколько.

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