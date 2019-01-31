Звезда "Реала" сообщил о выходе сериала о самом себе

Теги реал мадридсерхио рамос

Звезда "Реала" сообщил о выходе сериала о самом себе

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в своем твиттере анонсировал сериал о самом себе.

В кинофильме будет рассказано о жизни футболиста на поле, а также за его пределами.

Более подробную информацию Рамос пообещал сообщить позднее.

32-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, провел за клуб 595 матчей, забил 83 мяча и отдал 38 голевых пасов. Ранее играл за "Севилью". За сборную Испании сыграл 161 матч и забил 17 голов. Четырехкратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, трехкратный обладатель Суперкубка Испании, четырехкратный победитель Лиги Чемпионов, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, четырехкратный победитель клубного чемпионата мира, чемпион мира, двукратный чемпион Европы.

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