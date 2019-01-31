Звезда "Реала" сообщил о выходе сериала о самом себе
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в своем твиттере анонсировал сериал о самом себе.
В кинофильме будет рассказано о жизни футболиста на поле, а также за его пределами.
Более подробную информацию Рамос пообещал сообщить позднее.
Muy feliz por contaros esta noticia. Súper proyecto con @PrimeVideo Estará disponible en exclusiva en Amazon Prime. ¡Ya os iré contando!— Sergio Ramos (@SergioRamos) 30 января 2019 г.
Very pleased to bring you this news. New project with #AmazonPrimeVideo
coming soon, exclusively available on Prime Video. Stay tuned! pic.twitter.com/Sc3twKIeTf
32-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, провел за клуб 595 матчей, забил 83 мяча и отдал 38 голевых пасов. Ранее играл за "Севилью". За сборную Испании сыграл 161 матч и забил 17 голов. Четырехкратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, трехкратный обладатель Суперкубка Испании, четырехкратный победитель Лиги Чемпионов, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, четырехкратный победитель клубного чемпионата мира, чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
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|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
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|Алавес
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|Хетафе
|21
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|7
|Валенсия
|21
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|Бетис
|21
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