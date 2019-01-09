Звезда реалити-шоу сделала мощное заявление об обвинениях Роналду в изнасиловании

19 Теги ювентускриштиану роналду

Звезда реалити-шоу сделала мощное заявление об обвинениях Роналду в изнасиловании

Британская модель Жасмин Леннард, бывшая девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, громко раскритиковала португальца и пообещала помощь Кэтрин Майорге, которая обвиняет футболиста в изнасиловании.

"Он чертов психопат и скрывает свою истинную натуру. Я обращаюсь к Кэтрин Майорге и ее команде юристов, чтобы предложить мою помощь в деле об обвинении Роналду в изнасиловании. Пожалуйста, свяжитесь со мной. У меня есть информация, которая, по моему мнению, будет полезна для вашего дела, и я хотела бы вам помочь.

Никто не имеет ни малейшего представления, какой он на самом деле. Если бы у людей была бы хотя бы половина понятия о нем, они бы испугались. Я больше не буду сидеть сложа руки и смотреть, как он лежит в наглой высокомерной бесчувственной манере, в которой он работает, пока он нанимает команды пиарщиков, юристов и следователей, чтобы

преследовать и пугать Майоргу. Я собираюсь сделать все возможное, чтобы помочь ей", - написала Леннард в твиттере.

Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году. Сам форвард утверждает, что произошло по обоюдному согласию. По некоторым данным, футболист якобы заплатил Майорге крупную сумму за молчание.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Про дичь которую тут иногда публикуют другой разговор. Ты почти под любой новостью о Роналду, высираешь свою парашу , латентный.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ещё раз ГАНДОН мне что-нибудь напишешь,- не обижайся!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Вот почитай на сайте Чемпионат: ... "Бывшая девушка Роналду хочет помочь Майорге и доказать факт изнасилования" ________________________________________________________________________________________________ https://www.championat.com/football/news-3644911-byvshaja-devushka-ronaldu-hochet-pomoch-majorge-i-dokazat-fakt-iznasilovanija.html

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Смирись, про этого педика и его "подвиги" пишут и обговаривают на большинстве футбольных СМИ,... и не только футбольных!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Пздц, у тебя в каждом комменте есть " пидар" и " педик". Ты точно походу латентный. Другого объяснения почему ты так любишь акцентировать на них внимание, у меня нет.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

на почитай ещё пидор вонючий! ____________________________________________________________________________________________ https://www.sports.ru/football/1070421273.html ____________________________________________________________________________________________________ Бывшая девушка Криштиану Роналду Жасмин Леннард выразила поддержку Кэтрин Майорге, которая обвиняет португальца в изнасиловании. «Призываю Кэтрин Майоргу и ее адвокатов выйти со мной на связь. Хочу помочь в расследовании дела об изнасиловании, у меня есть информация, которая поможет делу. Роналду думает, что ему это сойдет с рук. Не сейчас. У меня были отношения с ним, а в течение последних полутора лет мы общались почти ежедневно, и у меня есть сообщения и записи, которые будут важны для следствия. Криштиану признает и делится тем, что имеет серьезные проблемы с психическим здоровьем. Вся его жизнь – ложь. Чертов психопат. У меня сотни сообщений о том, что он принимает и смеется о том, как он психологически запугивает мать своих детей и относится к ней как к дерьму. Сообщения о всех случаях, когда он изменял ей. Истории сексуальных побед, которые повторяют истории Майорги. Криштиану сказал мне, если я встречусь с кем-то еще или если я уйду из дома, он меня похитит, а мое тело порежут, положат в сумку и бросят в реку. Да, у меня есть доказательства всего, что я говорю. Он психопат», – написала Жасмин в твиттере.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

ахахах, Опять " пидор", теперь уже я) ты точно латентный) это уже диагноз. Продолжай бороться с желаниями подолбиться в сраку. И совет тебе, называя всех " пидорами" ты не только не станешь натуралом, но еще и будешь убого выглядеть со стороны.

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

мне кажется ты тоже педик, иначе мне непонятно твоё возмущение, что педика называют педиком. Смирись!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Теперь ты латентный)

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Что ещё можно ожидать от пидрыла? ......Пидор, он и в Африке ПИДОР!

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Mutaloff
Mutaloff

Конечно,если верить какой-то кикиморе, то конечно он пидор, но попробуй аргументировать мой коммент ниже!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

о животное, не прошло и секунды как ты сюда прибежал. Я засек время) желчный и токсичный черт)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Успокойся дрочила, откупится твой ПЕДИК, у него миллионов больше чем у тебя блох)

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Вот объясни мне, какое тебе дело до чужой ориентации? Для тупых вроде тебя, напомню, что сайт о футболе. Не о " пидорах" к которым ты так неравнодушен ( научно доказано, что самые Ярые гомофобы, сами не прочь по долбиться) не о чем либо еще. Тебе нравиться обсуждать кто с кем спит? Хуль ты тогда на футбольном сайте забыл? Иди на сайт дом2, и там языком чеши. Тут сайт о футболе и обсуждают здесь футбол. Роналду один из лучших футболистов мира, и все. А кто там с кем спит и тому подобное, ни тебя не других отстающих в развитии, волновать не должно. Походу ты реально латентный, и своим кукареканьем пытаешься доказать всем что не пидор) Нормальные люди смотрят футбол, конченные вроде тебя, держат свечку у постелей футболистов)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Вот объясни мне, какое тебе дело до чужой ориентации? Для тупых вроде тебя, напомню, что сайт о футболе. ________________________________________________________________________________________ Не буду объяснять, прочти новость по-новому и врубись, если не врубишься, тогда объясню, напомнив прошлые новости по этого педика на этом же ФУТБОЛЬНОМ сайте!!!

Mutaloff
Mutaloff

Не думаете-ли вы,почему сейчас только они начали обращаться в полицию?10 лет уже прошло!Если там что-то и было, то они уже давно могли-бы об этом рассказать!Роналду тогда,как личность только обустраивалась и они подумали,что получить большие деньги и хайпануть не получиться,а сейчас, когда он лучший футболист мира и бренд,они решили,что сейчас они его обосрут.Элементарная зависть,ненависть,бессилие,потому что ничего подобного в жизни не добились.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

" Шурыгины" из Голливудв дают о себе знать) Любой нормальный пацан поймет, что это развод чистой воды. Но местные даунята хейтеры слишком тупы) Пишут " пидор" под новостью о сексе с девушкой) Роналду респект, думаю скоро вся эта дичь пройдет. Пусть пока продолжает феерить на поле, назло всем.

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Mutaloff
Mutaloff

Согласен.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да этот даун еще и фейков насоздавал) Одного уже спалил. Вот же некоторым людям нечего делать

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