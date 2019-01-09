Звезда реалити-шоу сделала мощное заявление об обвинениях Роналду в изнасиловании

Британская модель Жасмин Леннард, бывшая девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, громко раскритиковала португальца и пообещала помощь Кэтрин Майорге, которая обвиняет футболиста в изнасиловании.

"Он чертов психопат и скрывает свою истинную натуру. Я обращаюсь к Кэтрин Майорге и ее команде юристов, чтобы предложить мою помощь в деле об обвинении Роналду в изнасиловании. Пожалуйста, свяжитесь со мной. У меня есть информация, которая, по моему мнению, будет полезна для вашего дела, и я хотела бы вам помочь.

Никто не имеет ни малейшего представления, какой он на самом деле. Если бы у людей была бы хотя бы половина понятия о нем, они бы испугались. Я больше не буду сидеть сложа руки и смотреть, как он лежит в наглой высокомерной бесчувственной манере, в которой он работает, пока он нанимает команды пиарщиков, юристов и следователей, чтобы

преследовать и пугать Майоргу. Я собираюсь сделать все возможное, чтобы помочь ей", - написала Леннард в твиттере.

Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году. Сам форвард утверждает, что произошло по обоюдному согласию. По некоторым данным, футболист якобы заплатил Майорге крупную сумму за молчание.

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