Звезда "Ромы" Дзаньоло принял важное решение по своему будущему
Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло принял важное решение по своему будущему, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, 19-летний футболист отклонит предложение "Ювентуса" и подпишет новый контракт с "волками".
Кроме того, перспективный хавбек отказался от сотрудничества с известным агентом Мино Райолой, который предлагал ему свои услуги.
В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за "Рому" 24 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
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|5
|Рома
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|44
|6
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|24
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|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
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|13
|Парма
|25
|29
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|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
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|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10