Звезда "Ромы" Дзаньоло принял важное решение по своему будущему

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло принял важное решение по своему будущему, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 19-летний футболист отклонит предложение "Ювентуса" и подпишет новый контракт с "волками".

Кроме того, перспективный хавбек отказался от сотрудничества с известным агентом Мино Райолой, который предлагал ему свои услуги.

В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за "Рому" 24 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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