Звезда "Ромы" Дзаньоло принял важное решение по своему будущему

Теги романикола дзаньолоювентусмино райола

Звезда "Ромы" Дзаньоло принял важное решение по своему будущему

Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло принял важное решение по своему будущему, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 19-летний футболист отклонит предложение "Ювентуса" и подпишет новый контракт с "волками".

Кроме того, перспективный хавбек отказался от сотрудничества с известным агентом Мино Райолой, который предлагал ему свои услуги.

В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за "Рому" 24 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Не пропустите: Спортивный директор "Ромы" может продолжить карьеру в Англии. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фалькао стал трансферной целью двух клубов

Фалькао стал трансферной целью двух клубов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 25 69
2 Наполи Наполи 25 56
3 Интер Милан Интер Милан 25 47
4 Милан Милан 25 45
5 Рома Рома 25 44
6 Лацио Лацио 24 38
7 Торино Торино 25 38
8 Аталанта Аталанта 25 38
9 Фиорентина Фиорентина 25 36
10 Сампдория Сампдория 25 36
11 Сассуоло Сассуоло 25 31
12 Дженоа Дженоа 25 29
13 Парма Парма 25 29
14 Кальяри Кальяри 25 24
15 СПАЛ СПАЛ 25 23
16 Удинезе Удинезе 24 22
17 Эмполи Эмполи 25 21
18 Болонья Болонья 25 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 25 16
20 Кьево Кьево 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов