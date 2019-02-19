Звезда российского ТВ назвала ребёнка в честь Месси

Звезда российского телевидения Виктория Лопырёва рассказала, почему её новорожденный сын получил имя Марк-Лионель.

"То, что мы назовём сына Марком, было решено давно. Мне нравится, как звучит это имя, в нём есть твёрдость и определённость. Так звали и одного из прадедушек. А вот второе имя - через дефис - долго обсуждалось. Моя жизнь уже много лет связана с футболом, на церемонии открытия чемпионата (ЧМ-2018 - прим. soccernews.ru) в Москве я выходила на поле стадиона с мячом в руках и с ребёнком под сердцем. Малыш родился в один день с Неймаром и Роналду, а мой любимый футболист - легендарный Лео Месси. Вопрос был только в том, какой вариант выбрать, Лео или Лионель? В дискуссию была вовлечена даже сотрудница социальной службы, которая помогала оформить документы. Победил Лионель. Красиво и символично, тем более для ребёнка, рождённого в Майами, где испанскую речь слышишь чаще, чем английскую" - заявила Лопырёва.

Напомним, что 35-летняя теледива являлась послом мундиаля, прошедшего летом 2018 года в России.

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