Звезда сборной Португалии вернулась с национальную команду

Стало известно, кто вошел в состав сборной Португалии.

Ближайшие матчи национальной команды пройдут с Украиной и Сербией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.

Стоит отметить, что звезда сборной Нападающий Криштиану Роналду вернулся в команду впервые с чемпионата мира - 2018 в России.

Estes são os convocados para o início da defesa do título! #TodosPortugal



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22/03 e 25/03

️ https://t.co/1jjMCgX7lD e https://t.co/kKNjZv8A8A

️ Estádio da Luz pic.twitter.com/eQ3GgGw6OJ — Portugal (@selecaoportugal) 15 марта 2019 г.

Встреча Португалии и Украины пройдет 22 марта в Лиссабоне. 25 марта они проведут матч с Сербией.

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