Звезда сборной Португалии вернулась с национальную команду
Стало известно, кто вошел в состав сборной Португалии.
Ближайшие матчи национальной команды пройдут с Украиной и Сербией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.
Стоит отметить, что звезда сборной Нападающий Криштиану Роналду вернулся в команду впервые с чемпионата мира - 2018 в России.
Estes são os convocados para o início da defesa do título! #TodosPortugal— Portugal (@selecaoportugal) 15 марта 2019 г.
Vem ver os craques ao vivo!
x ⚽️ x
22/03 e 25/03
️ https://t.co/1jjMCgX7lD e https://t.co/kKNjZv8A8A
️ Estádio da Luz pic.twitter.com/eQ3GgGw6OJ
Встреча Португалии и Украины пройдет 22 марта в Лиссабоне. 25 марта они проведут матч с Сербией.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|25
|60
|2
|Порту
|25
|60
|3
|Брага
|25
|55
|4
|Спортинг Лиссабон
|25
|52
|5
|Морейренсе ФК
|25
|42
|6
|Витория Гимарайнш
|25
|39
|7
|Белененсиш
|25
|37
|8
|Санта-Клара
|25
|32
|9
|Портимоненсе
|25
|31
|10
|Рио Аве
|25
|29
|11
|Маритиму
|25
|27
|12
|Дешпортиво Авеш
|25
|26
|13
|Боавишта
|25
|26
|14
|Насьонал
|25
|26
|15
|Витория Сетубал
|25
|25
|16
|КД Тондела
|25
|24
|17
|Дешпортиво Чавес
|25
|21
|18
|Фейренсе
|25
|14