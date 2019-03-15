Звезда сборной Португалии вернулась с национальную команду

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Звезда сборной Португалии вернулась с национальную команду

Стало известно, кто вошел в состав сборной Португалии. 

Ближайшие матчи национальной команды пройдут с Украиной и Сербией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.

Стоит отметить, что звезда сборной Нападающий Криштиану Роналду вернулся в команду впервые с чемпионата мира - 2018 в России.

Встреча Португалии и Украины пройдет 22 марта в Лиссабоне. 25 марта они проведут матч с Сербией. 

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