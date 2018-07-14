Звезда сериала "Игра престолов" посетит финал ЧМ-2018

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Звезда сериала "Игра престолов" посетит финал ЧМ-2018

Известный британский актёр Кит Харингтон в ближайшее время прилетит в Москву, сообщают российские СМИ.

Звезда сериала "Игра престолов" посетит финал ЧМ-2018, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии.

Напомним, что решающий матч мундиаля состоится в воскресенье на стадионе "Лужники" в 18:00 мск.

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