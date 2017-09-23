"Звезда" - "Шахтёр" - 2:4 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча десятого тура чемпионата Украины между "Звездой" и "Шахтёром".
Не пропустите: "Шахтёр" в гостях переиграл "Звезду". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|10
|25
|2
|Динамо Киев
|9
|23
|3
|Ворскла
|9
|17
|4
|Верес Ровно
|10
|16
|5
|Мариуполь
|8
|14
|6
|Олимпик Донецк
|9
|13
|7
|Заря Луганск
|9
|9
|8
|Звезда Кропивницкий
|10
|8
|9
|Александрия
|9
|7
|10
|Карпаты Львов
|9
|7
|11
|Сталь Каменское
|9
|6
|12
|Черноморец Одесса
|9
|5