Звезда "Тоттенхэма" прокомментировала предстоящий матч с "Манчестер Сити"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал, чего ждет от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Об этом сообщает официальный сайт "шпор".
"Нас ждут два хороших матча. "Сити" без сомнений одна из лучший команд в Европе. Это будет сложным испытанием. На этом этапе нет простых соперников, но мы будем готовы. У нас есть все шансы пройти дальше", - сказал Кейн.
Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" пройдет 9 апреля в Лондоне. Ответная игра состоится в Манчестере 17 апреля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14