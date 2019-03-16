Звезда "Тоттенхэма" прокомментировала предстоящий матч с "Манчестер Сити"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн рассказал, чего ждет от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Об этом сообщает официальный сайт "шпор".



"Нас ждут два хороших матча. "Сити" без сомнений одна из лучший команд в Европе. Это будет сложным испытанием. На этом этапе нет простых соперников, но мы будем готовы. У нас есть все шансы пройти дальше", - сказал Кейн.



Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" пройдет 9 апреля в Лондоне. Ответная игра состоится в Манчестере 17 апреля.

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