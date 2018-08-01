Звезда "Тоттенхэма" пропустит начало сезона



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин заявил, что он не поможет команде в начале этого сезона, так как сыграет за сборную Южной Кореи на Азиатских играх.

"Мне жаль покидать "Тоттенхэм", но я хочу выступить за свою страну. Это не менее важно для меня, чем клубные дела. Я не хотел пропускать начало сезона, но намерен выиграть Азиатские игры.

Я остался разочарован итогами Чемпионата Мира-2018. Мы надеялись выйти из группы, но не сумели этого сделать. Впрочем, мы получили хороший опыт", - цитирует Сон Хын Мина официальный сайт клуба.

Ожидается, что форвард сыграет в матче 1-го тура чемпионата Англии с "Ньюкасла" 11 августа, а затем отправится на Азиатские игры, которые продлятся до 1 сентября.

В прошлом сезоне 26-летний Сон провел за "Тоттенхэм" 53 матча, забил 18 голов и отдал 11 результативных передач.

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