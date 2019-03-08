Звезда "Тоттенхэма" рассказала, когда необходимо заводить семью

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин рассказал, что думает его отец о женитьбе. Об этом сообщает The Guardian.

"Мой отец говорит о том, что жениться нужно после завершении карьеры. Я с ним согласен, ведь, если вступить в брак, то на первом месте жена и дети, и только потом футбол. Я хочу оставаться уверенным и пока я играю на высшем уровне - футбол для меня на 1 месте.

Если завершить карьеру в 33 или 34 то можно еще прожить долгую жизнь со своей семьей", – сказал Сон Хын Мин.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 23 матчах, забив 11 голов и отметившись 7 ассистами.

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