Звезда "Тоттенхэма" вернется в строй на месяц раньше

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, скорее всего, намного быстрее восстановится после травмы. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что игрок вернется только в марте.

Исходя из этого, есть вероятность, что форвард сможет участвовать в матче Лиги чемпионов против "Боруссии", который пройдет 5 марта. Первая игра состоится 13 февраля.

В нынешнем сезоне Кейн участвовал в 31 матче, отметившись 20 голами и 5 ассистами. "Тоттенхэм" занимает 3 место турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 5 очков.

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