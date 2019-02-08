Звезда "Тоттенхэма" вернется в строй на месяц раньше
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, скорее всего, намного быстрее восстановится после травмы. Об этом сообщает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что игрок вернется только в марте.
Исходя из этого, есть вероятность, что форвард сможет участвовать в матче Лиги чемпионов против "Боруссии", который пройдет 5 марта. Первая игра состоится 13 февраля.
В нынешнем сезоне Кейн участвовал в 31 матче, отметившись 20 голами и 5 ассистами. "Тоттенхэм" занимает 3 место турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 5 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11