Звезда "Ювентуса" в заявке сборной Марокко на ЧМ-2018

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Звезда "Ювентуса" в заявке сборной Марокко на ЧМ-2018
Тренерский штаб сборной Марокко огласил список футболистов, которые вошли в заявку Чемпионата Мира-2018.

Стоит отметить, что в него попал защитник "Ювентуса" Медхи Бенатиа.

вратари: Яссин Буну ("Жирона", Испания), Ахмед Таньяути ("Иттихад Танжер"), Мунир Моханд ("Нумансия", Испания);

защитники: Медхи Бенатиа ("Ювентус", Италия), Ромен Саисс ("Вулверхэмптон", Англия), Мануэл да Кошта ("Истанбул Башакшехир", Турция), Ашраф Хакими ("Реал", Испания), Бадр Банун ("Раджа Касабланка"), Хамза Мендил ("Лилль", Франция), Уалид эль-Хаджам ("Амьен", Франция);

полузащитники: Набиль Дирар ("Фенербахче", Турция), Юссеф Аит-Беннассер ("Кан", Франция), Мехди Карсела– Гонсалес ("Олимпиакос", Греция), Карим аль-Ахмади, Софьян Амрабат (оба – "Фейенорд", Нидерланды), Юнес Беланда ("Галатасарай", Турция), Хаким Зийех, Нуссаир Мазрауи (оба – "Аякс", Нидерланды), Файсал Фажр ("Хетафе", Испания), Азиз Бухаддуз ("Санкт-Паули", Германия), Нордин Амрабат ("Леганес", Испания), Мубарак Буссуфа ("Аль-Джазира", ОАЭ), Амин Арит ("Шальке", Германия);

нападающие: Аюб эль-Кааби ("Ренессанс Беркан"), Халид Бутаиб ("Йени Малатьяспор", Турция), Юссеф Эн-Несери ("Малага", Испания).

На ЧМ-2018 Марокко сыграет в группе в группе B. Его соперниками станут Португалия, Испания и Иран.

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