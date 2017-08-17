"Звездаши" как раздражитель для "быков": в гости к "Краснодару" едет "Црвена Звезда"
"Краснодар" – "Црвена Звезда"
Стадион: "Краснодар" (Краснодар, Россия)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Гедиминас Мажейка (Литва)
Первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы "Краснодар" проведет в родных стенах против сербской "Црвены Звезды". Команда Владана Милоевича в прошлом сезоне стала второй командой Суперлили, а в нынешнем лидирует по всем показателям. Так что переживающим игровой спад "быкам" будет непросто совладать с одним из ведущих клубов бывшей Югославии.
В текущем розыгрыше Лиги Европы подопечные Игоря Шалимова уже прошли один раунд. С датским "Люнгбю" проблем у "Краснодара" не возникло. Дома "быки" выиграли со счетом 2:1, а в гостях даже крупнее (3:1). Но вот в чемпионате России команда регулярно теряет очки. Причем в большей степени это касается домашних игр. В последних двух матчах "Краснодар" не смог переиграть далеко не самые сильные клубы Премьер-лиги – "Урал" и "Амкар". И причина такого результата вполне обоснованная: целая россыпь травм настигла команду в начале сезона. В отсутствии Крицюка, Окриашвили, Лаборде, Каборе и Смолова, Игорь Шалимов пытается найти оптимальную схему игры с Игнатьевым на острие. Но пока что пертурбации с составом не позволяют "быкам" набирать очки и добывать их с позиции силы.
"Црвена Звезда" – хорошо известный не только в России клуб. Но в последние годы "красно-белые" на внешней арене, откровенно говоря, не блистают. Высшее достижение в 21 веке – выход в групповой этап Кубка УЕФА в сезонах 2005/06 и 2007/08 г.г.
Текущий розыгрыш "звездные" начали сразу с Лиги Европы. Сначала команда Владана Милоевича прошла казахстанский "Иртыш" (1:1 в гостях и 2:0 дома). А затем, неожиданно для многих разбила пражскую "Спарту" (2:0 дома и 1:0 в гостях). А ведь чехи в этом противостоянии выглядели очевидными фаворитами, так как их достижения в двух крайних евросезонах говорили сами за себя. В сербской Суперлиге "Црвена Звезда" набрала просто сумасшедший ход: 5 матчей, 5 побед, разница голов: 16-1. Одним словом, команда Милоевича находится в полном порядке, а, значит, "Краснодар" ждут тяжелые встречи.
Интересные факты противостояния "Краснодара" и "Црвены Звезды":
"Краснодар" не проигрывает в 4 матчах кряду
Победная серия "Црвены Звезды" насчитывает 8 игр
"Краснодар" пропускает в 6 встречах подряд
В 5 играх сербской Суперлиги "Црвена Звезда" пропустила один мяч
В еврокубках команды не встречались
Ориентировочные составы на игру:
"Краснодар": Синицын – Ристич, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Каборе, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон, Игнатьев.
"Црвена Звезда": Борян – Родич, Савич, Ле Таллек, Стойкович, Йовичич, Дональд, Канга, Срнич, Милич, Боакье.
Прогноз на матч "Краснодар" – "Црвена Звезда":
Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают российский клуб. На победу "Краснодара" коэффициент равен 1.65. Успех "Црвены Звезды" оценивают в 5.40 баллов. Коэффициент на ничью составляет 3,75.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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