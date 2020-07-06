"Звездняк поймал". Уткин высказался о создателе блога "КраСава" Савине

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о создателе блога "КраСава" Евгении Савине.

"Мне жалко, что он глупый такой. Потому что он, понимаешь, хороший очень хороший парень. Я очень симпатизировал ему как игроку и сейчас симпатизирую. Но у него такой звездняк славный, добрый и искренний поймался, что ему обязательно нужно быть от всех отдельно. Я этого не понимаю", - сказал Уткин в интервью Ксении Собчак на ее канале в YouTube.

В бытность футболистом Савин выступал за "Ротор", "Рязань-Агрокомплект", "Локомотив", "Томь", "Анжи", "Химки", "Амкар", "Крылья Советов", вновь "Томь", "Урал", тульский "Арсенал", "Луч-Энергию" и "томень".

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