"Звездняк поймал". Уткин высказался о создателе блога "КраСава" Савине

Теги василий уткиневгений савин

"Звездняк поймал". Уткин высказался о создателе блога "КраСава" Савине

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о создателе блога "КраСава" Евгении Савине.

"Мне жалко, что он глупый такой. Потому что он, понимаешь, хороший очень хороший парень. Я очень симпатизировал ему как игроку и сейчас симпатизирую. Но у него такой звездняк славный, добрый и искренний поймался, что ему обязательно нужно быть от всех отдельно. Я этого не понимаю", - сказал Уткин в интервью Ксении Собчак на ее канале в YouTube.

В бытность футболистом Савин выступал за "Ротор", "Рязань-Агрокомплект", "Локомотив", "Томь", "Анжи", "Химки", "Амкар", "Крылья Советов", вновь "Томь", "Урал", тульский "Арсенал", "Луч-Энергию" и "томень".

Не пропустите: Уткин прокомментировал досрочную победу "Зенита" в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент бразильца Бобсины отреагировал на информацию об интересе "Спартака" и "Краснодара"

Агент бразильца Бобсины отреагировал на информацию об интересе "Спартака" и "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов