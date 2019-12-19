"Звездные войны". Сборная России с помощью Дзюбы анонсировала матч с Бельгией на Евро-2020

Теги россиябельгияартём дзюбаэден азар

"Звездные войны". Сборная России с помощью Дзюбы анонсировала матч с Бельгией на Евро-2020

Пресс-служба сборной России опубликовала изображение нападающего команды Артема Дзюбы и форварда сборной Бельгии Эдена Азара в образе героев киносаги "Звездные войны".

"Девятый эпизод Star Wars — сейчас в кино. Десятый увидим на Евро-2020. Используем силу", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter российской национальной команды.

Матч Россия - Бельгия состоится 13 июня 2020 года в Санкт-Петербурге.

Напомним, что россияне и бельгийцы играли в одной группе отборочного турнира Евро-2020. В этих матчах дважды сильнее была Бельгия - 3:1 и 4:1.

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