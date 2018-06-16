Звёздный час Эриксена? Дания жаждет обыграть Перу
Перу – Дания
Стадион: "Мордовия Арена"
Начало матча: 19:00
Арбитр: Бакари Гассама (Гамбия)
Саранск встречает чемпионат мира, первый матч на стадионе в столице Мордовии в рамках мундиаля состоится между командами Перу и Дании. Обе сборные намереваются выйти в плей-офф, сделать это с первого мечта будет проблематично, так как в квартете также находится Франция. Команда Дешама является явным фаворитом, она должна занимать первое место, за вторую путевку в плей-офф как раз развернется борьба между Данией и Перу.
У европейцев шансы предпочтительнее, у них более классная команда, есть звезда Кристиан Эрикссен, который может один решить исход матча также в заявке присутствуют опытные игроки, которые выступают в сильнейших лигах мира. Только два игрока Фишер и Квист сейчас играют в родном чемпионате, но при том они долгое время выступали в "Аяксе" и "Штутгарте" соответственно.
У перуанцев не такой известный состав, их главные звезды играют в "Локомотиве" и "Фламенго", их карьеры близятся к закату. Речь идет о Джефферсоне Фарфане и Хосе Пауло Герреро. Для обоих игроков этот мундиаль является последним шансов выступить на ЧМ, хотя Герреро мог и не попасть в Россию, так как его дисквалифицировали за употребление наркотиков.
Однако в итоге отстранение было приостановлено, форвард сможет помочь своей команде. Недавно он стал лучшим бомбардиром в истории сборной, обогнав Теофилио Кубильяса, вот только легенда Перу 70-х годов успешно выступал на ЧМ, забив на мировых первенствах десять голов, тогда как Герреро, как и всем игрокам из состава Перу, предстоит дебютировать на мундиале.
Интересные факты противостояния
Команды провели между собой только один матч. В 1987 году Дания выиграла 2:1.
На прошлый ЧМ Дания не пробилась, в 2010 году не сумела выйти из группы, а в 2006 году также не преодолела сито квалификации.
Перуанцы не выступали на ЧМ с 1982 года.
Ориентировочные составы
Перу: Кироз, Адвенкула, Роригес, Рамос, Тапиа, Трауко, Йотун, Флорес, Каррильо, Куэва, Йотун.
Дания: Шмейхель, Дальсгаард, Кьяер, Кристенсен, Ларсен, Квист, Дилейни, Поульсен, Эриксен, Систо, Йоргенсен.
Прогноз на матч Перу – Дания
Датчане должны выигрывать ту игру, но легко им точно не будет. Вчера с большим трудом выиграли уругвайцы, хотя они были явными фаворитами в противостоянии с Египтом, в это й же паре преимущество датчан не такое очевидное. Перуанцы могут поймать соперника на контратаке и затем уйти в оборону. В целом же не стоит ожидать от этой игры голевой феерии, какую устроили испанцы и португальцы.
Букмекеры предлагают на победу Дании коэффициент 2.45, на ничью – 3.2, на Перу – 3.3.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
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|1
|3
|2
|Уругвай
|1
|3
|3
|Египет
|1
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Аргентина
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Швейцария
|0
|0
|3
|Коста-Рика
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Мексика
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
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