Звездный футболист "Ромы" отметился феерической симуляцией в матче Лиги Чемпионов



Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко сотворил шедевральную симуляцию во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Порту" (1:2, дополнительное время).

В одном из эпизодов Джеко поругался с защитником "Порту" Пепе. Футболисты столкнулись лбами, а затем Пепе накричал на Джеко, в результате чего босниец схватился за лицо и упал на газон. За свое поведение игроки получили обоюдные желтые карточки.

В нынешнем сезоне 32-летний Джеко провел за "Рому" 28 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал семь голевых передач.

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