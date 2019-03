Звездный футболист "Ромы" отметился феерической симуляцией в матче Лиги Чемпионов

Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко сотворил шедевральную симуляцию во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Порту" (1:2, дополнительное время).

В одном из эпизодов Джеко поругался с защитником "Порту" Пепе. Футболисты столкнулись лбами, а затем Пепе накричал на Джеко, в результате чего босниец схватился за лицо и упал на газон. За свое поведение игроки получили обоюдные желтые карточки.

When Pepe creams 'fuck you' right in your face, it hurts. Fact. #PortoRoma #ChampionsLeague pic.twitter.com/SlzfZ50pwF