Звездный игрок "Барселоны" посодействовал самому громкому летнему трансферу "Арсенала"

Теги арсенал лондонлуис суареслукас торрейра

Звездный игрок "Барселоны" посодействовал самому громкому летнему трансферу "Арсенала"Звезда каталонской "Барселоны" Луис Суарес посодействовал самому громкому летнему трансферу лондонского "Арсенала", информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, 31-летний уругваец высоко отозвался о "канонирах" и порекомендовал своему соотечественнику Лукасу Торрейре принять их предложение, когда тот обратился к нему за советом относительно своего будущего. Данную информацию уже подтвердил агент новоиспеченного хавбека английского клуба.

За Торрейру "Арсенал" заплатил "Сампдории" 30 миллионов евро.

Напомним, "Арсенал" готов расстаться со своим форвардом. | soccernews.ru

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