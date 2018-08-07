Звездный игрок "Барселоны" посодействовал самому громкому летнему трансферу "Арсенала"

Звезда каталонской "Барселоны" Луис Суарес посодействовал самому громкому летнему трансферу лондонского "Арсенала", информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, 31-летний уругваец высоко отозвался о "канонирах" и порекомендовал своему соотечественнику Лукасу Торрейре принять их предложение, когда тот обратился к нему за советом относительно своего будущего. Данную информацию уже подтвердил агент новоиспеченного хавбека английского клуба.

За Торрейру "Арсенал" заплатил "Сампдории" 30 миллионов евро.

Напомним, "Арсенал" готов расстаться со своим форвардом. | soccernews.ru