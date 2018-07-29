Звездный игрок "Локомотива" не сыграет с "Уфой"

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Звездный игрок "Локомотива" не сыграет с "Уфой"

Польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк не сыграет в матче первого тура чемпионата России против "Уфы", сообщает официальный сайт клуба.

Поляк не попал в число футболистов, которые полетели в Уфу. Полностью список выглядит так:

Вратари: Гильерме, Коченков.

Защитники: Идову, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Виталий Денисов, Кверквелия, Лысов.

Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Фарфан, Антон Миранчук, Игнатьев, Тарасов, Игорь Денисов, Рыбус, Алексей Миранчук, Куликов, Миронов.

Нападающие: Эдер, Тугарев, Жемалетдинов.

Матч "Уфа" - "Локомотив" состоится 30 июля и начнется в 18:00.

Напомним, что "Локомотив" арендовал 28-летнего Крыховяка у ПСЖ с правом последующего выкупа.

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