Звездный игрок "Зенита" вновь выбыл из строя из-за травмы



Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о травме итальянского полузащитника Клаудио Маркизио.

"У Маркизио в конце недели будет обследование, которое покажет, насколько он готов работать в общей группе. Мы его ждем. У него рецидив прошлой травмы - воспаление", - приводят слова Семака российские СМИ.

В последний раз хавбек выходил на поле 12 февраля. Это произошло в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:1).

33-летний Маркизио перешел в "Зенит" прошлой осенью из "Ювентуса". В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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