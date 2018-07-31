Звездный новичок "Ливерпуля" рассказал об адаптации в клубе



Вратарь "Ливерпуля" Алиссон заявил, что он привык к новой команде уже после первой тренировки.

"Первая тренировка прошла отлично. Я с нетерпением ждал этого дня. До этого я отлично отдохнул с семьей, но все равно ждал начала нового сезона. Я уже чувствую себя в "Ливерпуле" как дома", - цитирует Алиссона официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летний Алиссон перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" за 62,5 миллиона евро и стал самым дорогим вратарем в истории футбола.

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