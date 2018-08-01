Звездный новичок "Локомотива" может сыграть со "Спартаком"

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Звездный новичок "Локомотива" может сыграть со "Спартаком"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что новичок команды полузащитник Гжегош Крыховяк может сыграть в матче второго тура чемпионата России со "Спартаком".

"Сезон начинается сложно. Большая группа футболистов совсем недавно вышла из отпуска и присоединилась к команде в последние дни сборов. Состояние у игроков разное.

После Суперкубка был сложной календарь. Что касается Крыховяка, он работал по индивидуальной программе, а сейчас в общей группе готовится к игре со "Спартаком". Травмированных у нас нет", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что "железнодорожники" арендовали 28-летнего Крыховяка у ПСЖ с правом последующего выкупа.

Матч "Локомотив" - "Спартак" пройдет 4 августа и начнется в 19.00.

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