Звёздный тренер отказал "Лестеру"
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес отказал "Лестеру", сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, испанский специалист выслушал предложение английского клуба, но решил остаться на тренерском мостике "красных дьяволов".
Напомним, что 45-летний Мартинес ранее возглавлял три английские команды - "Суонси", "Уиган" и "Эвертон".
"Лестер" на минувших выходных уволил Клода Пюэля. Под его руководством "лисы" набрали 32 очка в 27 турах АПЛ, занимая 12-е место в турнирной таблице.
Не пропустите: Стали известны новые претенденты на пост главного тренера "Лестера". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Четыре российских стадиона стали финалистами конкурса на звание лучшей арены 2018 года
-
Фалькао стал трансферной целью двух клубов
-
"Челси" определился с наказанием для Кепы
-
Железные Фениксы: ТОП-10 футбольных тренеров, начинавших карьеру с абсолютных провалов. Часть вторая
-
Главные новости дня: 25 февраля
Лента новостей
-
Стало известно, когда завершатся следственные действия по делу Кокорина и Мамаева
-
Владелец "Спартака": "Наш стадион готов принять финал Лиги Чемпионов"
-
Моуринью рассказал, в каком клубе хочет работать
-
Четыре российских стадиона стали финалистами конкурса на звание лучшей арены 2018 года
-
Девушка дня: Кристина Педроче - испанская телеведущая, потроллившая Криштиану Роналду
-
"Боруссия" и "Милан" ведут борьбу за воспитанника "Барселоны"
-
Паулета дал оценку игре Головина
-
Президент "Зенита" бросил вызов Дзюбе
-
Джейдон Санчо установил рекорд Бундеслиги
-
Звёздный тренер отказал "Лестеру"
-
"Арсенал" нашёл замену Озилу в Аргентине
-
Фалькао стал трансферной целью двух клубов
-
Почеттино грозит наказание от Футбольной ассоциации Англии
-
Звезда "Ромы" Дзаньоло принял важное решение по своему будущему
-
Слуцкий ярко высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
-
"Челси" определился с наказанием для Кепы
-
"Бавария" и "Валенсия" поборются за лидера "Аякса"
-
Железные Фениксы: ТОП-10 футбольных тренеров, начинавших карьеру с абсолютных провалов. Часть вторая
-
Главные новости дня: 25 февраля
-
"Жирона" - "Реал Сосьедад" (видеообзор матча Примеры)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11