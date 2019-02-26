Звёздный тренер отказал "Лестеру"

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес отказал "Лестеру", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, испанский специалист выслушал предложение английского клуба, но решил остаться на тренерском мостике "красных дьяволов".

Напомним, что 45-летний Мартинес ранее возглавлял три английские команды - "Суонси", "Уиган" и "Эвертон".

"Лестер" на минувших выходных уволил Клода Пюэля. Под его руководством "лисы" набрали 32 очка в 27 турах АПЛ, занимая 12-е место в турнирной таблице.

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