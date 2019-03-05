Звезду ЦСКА вызвали в сборную Хорватии
Игрока ЦСКА Николу Влашича вызвали в сборную Хорватии на отборочные матчи Евро-2020 с Азербайджаном и Венгрией.
Состав сборной Хорватии:
Вратари: Ловре Калинич, Доминик Ливакович, Симон Слуга;
Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Тин Едвай, Борна Баришич, Марин Леовац, Антонио Милич, Дуйе Чалета-Цар;
Полузащитники: Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич, Милан Бадель, Марсело Брозович, Иван Перишич («Интер»), Марко Рог, Марио Пашалич, Филип Брадарич, Никола Влашич;
Нападающие: Андрей Крамарич, Анте Ребич, Марко Пьяца, Йосип Брекало.
Матч между сборной Хорватии и Азербайджана состоится 21 марта.
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|Рубин
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|Ахмат
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|Динамо Москва
|18
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|Урал
|18
|22
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|17
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|Крылья Советов
|17
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|Анжи
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|Енисей Красноярск
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|11