Звезду ЦСКА вызвали в сборную Хорватии

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Звезду ЦСКА вызвали в сборную Хорватии

Игрока ЦСКА Николу Влашича вызвали в сборную Хорватии на отборочные матчи Евро-2020 с Азербайджаном и Венгрией.

Состав сборной Хорватии:

Вратари: Ловре Калинич, Доминик Ливакович, Симон Слуга;

Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Тин Едвай, Борна Баришич, Марин Леовац, Антонио Милич, Дуйе Чалета-Цар;

Полузащитники: Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич, Милан Бадель, Марсело Брозович, Иван Перишич («Интер»), Марко Рог, Марио Пашалич, Филип Брадарич, Никола Влашич;

Нападающие: Андрей Крамарич, Анте Ребич, Марко Пьяца, Йосип Брекало.

Матч между сборной Хорватии и Азербайджана состоится 21 марта. 

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