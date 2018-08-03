Звёзды "Барселоны" тренируются с дублем

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Звёзды "Барселоны" тренируются с дублем

Звёзды "Барселоны", которые вернулись из отпуска позже других футболистов, тренируются с дублем.

На занятии второй команды "сине-гранатовых" были замечены Лионель Месси, Жерар Пике, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

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