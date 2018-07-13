Звезды хорватского футбола получили приглашения на финал ЧМ-2018



Хорватский футбольный союз пригласил на финал Чемпионата Мира-2018 всех игроков сборной Хорватии, которые завоевали бронзовые медали на ЧМ-1998.

Напомним, что в 1998 году сборная Хорватии уступила Франции (1:2) в полуфинале Чемпионата Мира, а затем в матче за третье место победила Голландию (2:1).

Финальный матч ЧМ-2018 Франция – Хорватия состоится 15 июля в 18.00.

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