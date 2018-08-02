Звезды МЛС - "Ювентус" - 1:1, по пен. - 3:5 (обзор)

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Звезды МЛС - "Ювентус" - 1:1, по пен. - 3:5 (обзор)Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором туринский "Ювентус" в серии пенальти обыграл команду всех звезд американской МЛС.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
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2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
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