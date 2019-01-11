Звезды НБА не включили Месси в состав команды года

Баскетболисты североамериканской лиги НБА Лука Дончич ("Даллас"), Лэрри Нэнс-младший ("Кливленд") и Джон Коллинз ("Атланта") представили свои варианты символических сборных по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что ни один из баскетболистов не включил в состав команды аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. При этом каждый из них выбрал португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

- Команда Нэнса-младшего: Облак ("Атлетико"), Кьеллини ("Ювентус"), Кулибали ("Наполи"), Умтити ("Барселона"), ван Дейк ("Ливерпуль"), Канте ("Челси"), Азар ("Челси"), Модрич ("Реал"), де Брюйне ("Манчестер Сити"), Мбаппе (ПСЖ), Роналду ("Ювентус")

- Команда Дончича: Облак ("Атлетико"), Марсело ("Реал"), Рамос ("Реал"), Годин ("Атлетико"), Варан ("Реал"), Кроос ("Реал"), Иско ("Реал"), Погба ("Манчестер Юнайтед"), Модрич ("Реал"), Неймар (ПСЖ), Роналду ("Ювентус")

- Команда Коллинза: Облак ("Атлетико"), Кьеллини ("Ювентус"), Кулибали ("Наполи"), Тео Эрнандес ("Реал"), Марсело ("Реал"), Канте ("Челси"), Азар ("Челси"), Погба ("Манчестер Юнайтед"), Ракитич ("Барселона"), Роналду ("Ювентус"), Неймар (ПСЖ)

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