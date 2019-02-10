Звезды-подростки: ТОП-10 самых дорогих футболистов планеты до 18 лет. Часть первая

В течении января портал Soccernews периодически готовил для наших читателей различные топы, в которых детально рассказывалось о тех или иных игроков в определенной ценовой категории. Сегодня мы решили продолжить эту традицию и подготовили список из десяти футболистов до 18 лет, которых портал Transfermarkt оценивает дороже всего. В первой части материала говорим о 5 из них.

Родриго Гоэс ("Сантос", 18 лет)

Трансферная стоимость: 10 млн евро

Не многие помнят, что летом мадридский "Реал" объявил о покупке очередного бразильского таланта из "Сантоса" Родриго Гоэса. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 45 млн евро. Футболист присоединится к "сливочным" после окончания текущего сезона. Как видно, латиноамериканский вектор мадридского клуба, который был выявлен лишь недавно, цветет, в следствии чего в клуб едут "новые Неймары". Напомним, что в начале сезона в клуб пришел многообещающий бразильский левый вингер Винисиус Жуниор, о котором мы, впрочем, еще поговорим. Родриго Гоэс тоже играет на позиции вингера, и в его компетенцию тоже входит именно левое крыло атаки. Но это не единственная позиция, где может сыграть Гоэс. Он также пригоден для расположения на противоположном правом фланге, под нападающим и даже на позиции форварда. Возможно, подобный набор функций связан с тем, что игрок просто не сформировался и не нашел своего места на поле (все же ему всего 18 лет), но цифры говорят обратное. В прошлом сезоне бразильской Серии "А" Родриго стал одним из лучших бомбардиров "Сантоса", отгрузив в ворота соперников 8 голов в 37 поединках. Кроме того, молодой игрок очень любит идти в дриблинг. В среднем он исполняет 3,6 попыток обводок за матч, из которых 2 непременно достигают цели. Но при этом у бразильского таланта есть и слабые стороны. В первую очередь, нужно отметить игру наверху и защитные качества. Если резюмировать, Родриго – типичный бразильский технарь, который не любит играть в обороне и предпочитает быструю и комбинационную игру. Сложно сказать, вырастет ли он хотя бы в игрока уровня Дугласа Косты, но потенциал у парня сумасшедший. Посмотрим за ним уже в составе "Реала".

Альфонсо Дэвис ("Бавария", 18 лет)

Трансферная стоимость: 10 млн евро

Канадец с ганскими корнями пришел в мюнхенскую "Баварию" этой зимой. "Немецкий Голливуд" активно ищет замену опытным Рибери и Роббену, которым совсем скоро придется уйти на футбольную пенсию, и Альфонсо Дэвис – любитель серии игры FIFA – призван в перспективе заменить кого-то из них. Скорее всего, он рассматривает как альтернатива Франку Рибери, так как канадец предпочитает играть слева, хотя при этом может выйти на правый фланг атаки, или даже расположится слева в защите. В своей прошлой команде "Ванкувер Уайт Кетс" был просто незаменим. В 81 встречи за клуб Дэвис забил 12 голов и отдал 14 результативных передач, при этом постоянно создавая угрозу чужим воротам. Дэвис не имеет слабых сторон, так как довольно крепкое тело и рост 181 см позволяют даже отрабатывать в защите. Главной сильной стороной Альфонсо всегда считались скорость и дриблинг. В МЛС канадец активно шел в обводки – в среднем таких насчитывалось по 7 за матч, из которых 4,5 непременно оказывались точными. В своем довольно юном возрасте Дэвис уже успел дебютировать за новый клуб. Это случилось 27 января во встрече против "Штутгарта", которую "Бавария" выиграла 4:1. Всего на счету Альфонсо 17 минут в футболке в "немецкого Голливуда" в двух матчах, но это только начало!

Виллем Жеббель ("Монако", 17 лет)

Трансферная стоимость: 12 млн евро

Первый 16-летний игрок в истории, за которого дали 20 млн евро, самый молодой игрок Лиги Европы, который дебютировал в этом турнире в 16 лет, 3 месяца и 21 день, а также постоянный соблазн назвать футболиста "Геббельс" из-за его английского написания фамилии, которое выглядит как Geubbels. Все это о 17-летнем нападающим "Монако" Виллеме Жеббеле. Интересно, что свою цену в 12 млн евро он заработал всего лишь за 6 официальных матчей, в которых не отметился ни единым результативным действием. Возможно, этих самых матчей получилось бы больше, но всю первую часть текущего сезона Виллем пропустил из-за двух травм, которые пошли буквально подряд. Тем не менее, уже сейчас Жеббель называется будущим французского футбола. Как и два прошлых представителя нашего списка, Виллем является левым вингером и привлекает к себе глаза многих футбольных экспертов, болельщиков и скаутов за счет своей скорости. На данный момент это все, что мы можем сказать об этом футболисте, так как статистические сводки всего лишь за 6 матчей вряд ли дадут объективное представления о силе футболиста. Остается лишь наблюдать за Жеббелем дальше. У руля "монегасков" вновь стал Жардим, под которого и покупался этот молодой футболист. Вполне возможно, что, оправившись от травм, он будет играть достаточно стабильно.

Мойзе Кин ("Ювентус", 18 лет)

Трансферная стоимость: 15 млн евро

Итальянский талант ивуарийского происхождение Мойзе Кин постепенно приближается к составу туринского "Ювентуса", даже несмотря на то, что атака "старой синьоры" выглядит очень прилично. Главными козырями 18-летнего форварда являются его скорость и дриблинг, что, собственно, практически ничем не отличает его от предыдущих представителей нашего списка. Даже если смотреть на позицию на поле, то Мойзе Кин способен прикрыть не только острию атаки, но и места под форвардом и на левом крыле атаки. Очень интересно, что играть за "Ювентус" Мойзе начал еще в позапрошлом сезоне. С тех пор футболист сыграл успел сыграл 8 встреч за "зебр" и отметился 2 голами, при чем оба залетели в ворота одного и того же соперника – "Болоньи". Первый мяч пришелся на последний тур Серии "А" сезона 2016/17, а второй итальянец забил в 1/8 финала нынешнего Кубка Италии. Кроме всего прочего, Кин имеет опыт выступлений за главную сборную страны. 20 ноября прошлого года Роберто Манчини дал форварду возможность сыграть 27 минут товарищеского матча против сборной США. Футболист действительно имеет колоссальный талант и в свои 18 лет подает большие надежды, но место в составе "Юве" в ближайшие годы вряд ли найдут. Вполне возможно, что скоро мы увидим Кина в футболке другого клуба (речь об аренде), после чего можно будет поговорить о показателях итальянца более детально.

Сандро Тонали ("Брешиа", 18 лет)

Трансферная стоимость: 15 млн евро

Еще один итальянский талан имеет прописку в "Брешии" из Серии "Б". В отличии от всех остальных игроков нашего списка, Тонали занимает позицию в центре поля и крепко держится в основном составе своего клуба. Уже сейчас Сандро активно сравнивается Андреа Пирло, и в нем видят новую итальянскую "реджисту" мирового уровня. Все дело в его волшебных передачах, которые находят партнеров на разных участках поля. Во многом из-за его игры "Брешиа" занимает второе место в Серии "Б" и активно борется за попадания в высший иБраальянский дивизион. В текущем сезоне Сандро Тонали сыграл 20 матчей за "ласточек", отметился 2 голами и 5 результативными передачами. Кроме того, Сандро вызывался в сборную, но пока не смог дебютировать за главную команду страны. Сейчас за Тонали следят все топ-клубы Европы, и, вполне возможно, уже скоро итальянец повторит судьбу Марко Вератти, который в 2012 году со скромной "Пескары" пошел на повышение сразу в очень "денежный" ПСЖ.

Продолжение следует