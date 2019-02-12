Звезды-подростки: ТОП-10 самых дорогих футболистов планеты до 18 лет. Часть вторая

В прошлый раз портал Soccernews начинал рассказ о 10 футболистах в категории U-18, которых Transfermarkt оценивает дороже всех в мире. Сегодня мы расскажем о второй половине этого списка.

Паулиньо ("Байер" Леверкузен, 18 лет)

Трансферная стоимость: 17 млн евро

Для леверкузенского "Байера" совершенно не новость покупать молодых игроков из Америки и делать из них добротных футболистов. Главная звезда "фармацевтов" Леон Бейли прошел именно такой путь. Но в прошлом сезоне спрос на Бейли очень вырос, а потому "Байер" всерьез задумался о замене ямайского вингера, и нашел ее в лице 18-летнего бразильца Паулиньо, который перед началом текущего игрового года стоил целых 25 млн евро. Но все же эта сумма была слишком завышена, и фармацевты заплатили за молодого бразильца 18,5 млн евро (хотя никто не исключает, что в контракте футболиста прописаны хорошие бонусы для его прошлого клуба). Свой футбольный путь Паулиньо начинал в "Васко да Гамма". Он дебютировал за команду в 2017 году и практически сразу стал основным футболистом. Проведя 24 встречи в составе "команды перелома", вингер отметился 5 мячами и отдал 3 результативные передачи. В "Байере" дела идут не так гладко. Пока что Паулиньо очень редко проходит в состав, а если и проходит, то зачастую проводит на поле не больше получаса. В текущем сезоне он провел всего 12 матчей за "неверкузен", лишь 2 из которых начинались в стартовом составе, и отметился лишь одним голом – в ворота АЕКа из Ларнаки в Лиге Европы (победа 5:1). Что касается игры бразильца, то он не стесняется идти в отбор при надобности, ведь защитные действия в этого не больно высокого и мощного вингера удивительным образом находятся на хорошом уровне, а в атаке постоянно смещается с фланга в центр, а также любит выводить партнеров на оперативное пространство за счет мастерских разрезающих передач. Хорошая скорость и умение держать мяч у себя входят в коллекцию! Задатки у этого парня огромные, ждем более стабильного появления в основном составе, тем более, что спрос на Бейли все еще существует!

Фил Фоден ("Манчестер Сити", 18 лет)

Трансферная стоимость: 20 млн евро

В последнее время академия "Манчестер Сити" работает не хуже футбольной школы "Аякса", и Фил Фоден является одним из тех ее представителей, которые все еще остаются в составе команды Гвардиолы. Можно ли считать решение оставаться оправданным? С одной стороны, нет, ведь Джейдон Санчо, "однокашник" Фодена, уже давно пылит за "Боруссию"; а с другой стороны, да, ведь вскоре Фернандиньо не сможет исполнять весь объем работы в силу возраста, и ему нужна будет замена. Фил Фоден играет на позиции центрального полузащитника (хотя, если говорить о центральной линии, то он еще тот универсал) и отличается как неплохой передачей на все участки поля (даже несмотря на то, что играть Фодену дают не так часто, он все равно умудряется стабильно отдавать хотя бы одну ключевую передачу за матч), так и добротной игрой в обороне. В текущем сезоне Фоден сыграл 19 матчей за "Манчестер Сити", 6 из которых начались для англичанина в стартовом составе, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Результаты очень неплохие, даже если учитывать, что все результативные действия пришли с кубковых поединков. Главная интрига вокруг Фодена заключается в том, останется ли центральный полузащитник в Манчестере? Или уйдет в другой клуб, как это сделали другие талантливые воспитанники академии "Сити"?

Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид, 18 лет)

Трансферная стоимость: 35 млн евро

Уникальная история Винисиуса Жуниора начинается в футбольном клубе "Фламенго". Там бразилец был частью великолепного атакующего тандема вместе с нынешним игроком "Милана" Лукасом Пакетой, из-за чего уже в 17 лет получил порцию пристального внимания от топ-клубов, где быстрее всех был мадридский "Реал". Игру Жуниора фанаты испанского футбола могут наблюдать во всех деталях. Если при Лопетеги Винисиус не получал большого количество игрового времени, то после прихода Солари бразилец практически сразу же стал основным. В текущем сезоне Жуниор 27 раз примерял на себе форму "Реала", отличился 7 голами и 12 результативными передачами. Прямо сейчас Винисиус является лучшим игроков королевского клуба в плане дриблинга и контроля мяча. В среднем бразилец исполняет по 3,4 обводок за матч, 2 из которых стабильно получаются удачными. Кроме того, 18-летний вингер очень хорошо проявляет себя в таком компоненте, как удары в створ. В среднем Винисиус наносит по 1 точному удару за матч, что является третьим результатом в "Реале". За полсезона Жуниор существенно прибавил, хотя есть и негативные стороны. Все отмечают его чрезмерный индивидуализм в некоторых ситуациях и слабую игру в обороне. Есть над чем работать, но нельзя отрицать, что прямо сейчас этот молодой талант является одним из самых ярких и заметных футболистов в составе королевского клуба.

Райан Сессеньон ("Фулхэм", 18 лет)

Трансферная стоимость: 35 млн евро

Левый полузащитник "Фулхэма" Райан Сессеньон обратил на себя внимание еще в прошлом сезоне, когда отлично выступал в рамках Чемпионшипа, будучи лучшим бомбардиром команды. Уже тогда футболиста сравнивали с Гаретом Бейлом по манере игры и умении использовать свою волшебную левую ногу по назначению. Единственная причина, по которой Сессеньон не переехал в клуб АПЛ, заключалась в том, что "дачники" находились на вершине Чемпионшипа и собирались и сами ворваться в высший английский дивизион. В текущем футбольном году все изменилось. "Фулхэм" поменял свой основной состав почти на 90% и, вместо ожидаемой середины турнирной таблицы, идет в зоне вылета, и с каждым туром шансов на спасение остается все меньше. Означает ли это, что в следующем сезоне Сессеньона заберет себе крепкий клуб из АПЛ? Возможно! Тем более, что Райан отлично проявляет себя даже в составе аутсайдера лиги. В текущем сезоне футболист провел 26 матчей в футболке "дачников", забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Главным достоинством Сессеньона является его универсализм – футболист способен закрыть все левую бровку, отвечая за самые различные задачи: от обороны собственных ворот до завершения атак.

Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, 18 лет)

Трансферная стоимость: 70 млн евро

Английский нападающий Джейдон Санчо показал, что не обязательно быть рок-звездой, чтобы собирать вокруг себя большие деньги. В свои 18 лет англичанин стоит уже 70 млн евро и входит в ТОП-40 самых дорогих игроков мира. Все это стало возможным благодаря тому, что в течении последнего полугодия Джейдон показывал самую крутую игру среди всех молодых футболистов. В 28 мачтах во всех турнирах вингер сумел отличится 8 голами и отдал 13 результативных передач. Главными козырями 18-летнего англичанина являются скорость на фланге, отличный дриблинг и прекрасное завершение моментов. Его голы во многом позволили "Боруссии" удерживать первое место в Бундеслиге, опережая враждующую "Баварию". Прямо сейчас Санчо является вторым футболистом "Боруссии" по среднему количеству ключевых передач – 2 за игру, а также обеспечивает команде в среднем 1 голевую передачу за 2 матча. В 2018 году прогресс футболиста заметили в сборной Англии. 12 октября Джейдон Санчо дебютировал за сборную "трех львов" во встрече Лиги Наций против Хорватии.

Очень интересно, с каким выражение лица за прогрессом англичанина наблюдает Хосеп Гвардиола. Джейдон Санчо ушел именно в "Манчестер Сити", так как там у него не было возможностей для роста, и теперь 18-летний футболист выглядит не хуже некоторых вингеров "горожан". Вполне возможно, что в лице Санчо "Сити" выпустил из своего состава будущую звезду мирового уровня. Прямо сейчас статистика доказывает, что по потенциалу Санчо может играть на уровне Мбаппе, нужно только попасть в правильный клуб и не понижать требования к себе.