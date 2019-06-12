"Звезды России" с Широковым и Сычевым обыграли команду УЕФА с Пиресом, Трезеге и Мориентесом
В Санкт-Петербурге состоялся матч, приуроченный к чемпионату Европы-2020. В нем команда "Звезд России" обыграла команду послов Евро-2020.
В составе российской команды сыграли Михаил Кержаков, Владислав Радимов, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и Дмитрий Сычев. За гостей выступили Александр Филимонов, Джанлука Дзамбротта, Робер Пирес, Давид Трезеге и Фернандо Морьентес.
Основное время матча завершилось вничью со счетом 16:16. В серии пенальти россияне победили со счетом 4:3.
Напомним, что в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также четвертьфинал.
Не пропустите: Мбаппе повторил давний рекорд сборной Франции. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Йович высказался о переходе в "Реал"
-
Президент "Реала": "Йович мечтал оказаться у нас"
-
"Звезды России" с Широковым и Сычевым обыграли команду УЕФА с Пиресом, Трезеге и Мориентесом
-
Рамос пригласил на свою свадьбу игроков "Барселоны"
-
Сарри может продолжить работу в "Челси"
-
"Бавария" включилась в борьбу за трансферную цель "Арсенала"
-
Хамес выбрал новый клуб
-
В интернет "слили" расписание первого тура АПЛ сезона 2019/20
-
1
Йович успешно прошёл медосмотр в "Реале"
-
Трансфер Пепе в "Ливерпуль" на грани срыва
-
Гвардиола готов уйти из "Манчестер Сити", но при одном условии
-
Черчесов оценил перспективы Дзюбы в АПЛ
-
1
ПСЖ может обменять Неймара на Коутиньо
-
Пьянич определился со своим будущим в "Ювентусе"
-
Защитник "Ливерпуля" Робертсон рискует пропустить начало следующего сезона
-
Мбаппе отказался комментировать возможный уход в "Реал"
-
Клубы предлагают расширить Лигу Чемпионов до 48 команд
-
Дибала может покинуть "Ювентус" из-за Роналду
-
Черчесов объяснил, почему Чалов не сыграл со сборной Кипра
-
"Зенит" интересуется защитником "Торино"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1