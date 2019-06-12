"Звезды России" с Широковым и Сычевым обыграли команду УЕФА с Пиресом, Трезеге и Мориентесом

В Санкт-Петербурге состоялся матч, приуроченный к чемпионату Европы-2020. В нем команда "Звезд России" обыграла команду послов Евро-2020.

В составе российской команды сыграли Михаил Кержаков, Владислав Радимов, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и Дмитрий Сычев. За гостей выступили Александр Филимонов, Джанлука Дзамбротта, Робер Пирес, Давид Трезеге и Фернандо Морьентес.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 16:16. В серии пенальти россияне победили со счетом 4:3.

Напомним, что в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также четвертьфинал.

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