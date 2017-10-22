"Зволле", "Ден Хааг" и "Твенте" побеждают в 9-м туре чемпионата Голландии
В субботу в рамках девятого тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча.
"НАК Бреда" – "Зволле" - 0:2
Голы: ван Полен, 45 (пенальти) - 0:1, Саймак, 82 - 0:2.
"Эксельсиор" – "Спарта" - 1:1
Голы: Массоп, 54 - 1:0, Гудвин, 86 - 1:1.
"Венло" – "Ден Хааг" - 0:2
Голы: Фалкенбург, 66 - 0:1, Йонсен, 90 - 0:2.
"Твенте" – "Рода" - 3:0
Голы: Ассаиди, 26 (пенальти) - 1:0, Ассаиди, 57 - 2:0, Бейен, 73 - 3:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|9
|24
|2
|Зволле
|9
|18
|3
|Аякс
|8
|16
|4
|Фейеноорд
|8
|16
|5
|Витесс
|8
|15
|6
|Херенвен
|8
|14
|7
|АЗ
|8
|13
|8
|Утрехт
|8
|13
|9
|АДО Ден Хааг
|9
|13
|10
|ВВВ Венло
|9
|12
|11
|Эксельсиор
|9
|11
|12
|Твенте
|9
|9
|13
|Гронинген
|9
|9
|14
|Хераклес
|9
|9
|15
|Виллем II
|9
|9
|16
|НАК Бреда
|9
|7
|17
|Спарта Роттердам
|9
|6
|18
|Рода ЮК
|9
|6