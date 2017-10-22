"Зволле", "Ден Хааг" и "Твенте" побеждают в 9-м туре чемпионата Голландии

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"Зволле", "Ден Хааг" и "Твенте" побеждают в 9-м туре чемпионата Голландии

В субботу в рамках девятого тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча.

"НАК Бреда" – "Зволле" - 0:2

Голы: ван Полен, 45 (пенальти) - 0:1, Саймак, 82 - 0:2.


"Эксельсиор" – "Спарта" - 1:1

Голы: Массоп, 54 - 1:0, Гудвин, 86 - 1:1.


"Венло" – "Ден Хааг" - 0:2

Голы: Фалкенбург, 66 - 0:1, Йонсен, 90 - 0:2.


"Твенте" – "Рода" - 3:0

Голы: Ассаиди, 26 (пенальти) - 1:0, Ассаиди, 57 - 2:0, Бейен, 73 - 3:0. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 9 24
2 Зволле 9 18
3 Аякс 8 16
4 Фейеноорд 8 16
5 Витесс 8 15
6 Херенвен 8 14
7 АЗ 8 13
8 Утрехт 8 13
9 АДО Ден Хааг 9 13
10 ВВВ Венло 9 12
11 Эксельсиор 9 11
12 Твенте 9 9
13 Гронинген 9 9
14 Хераклес 9 9
15 Виллем II 9 9
16 НАК Бреда 9 7
17 Спарта Роттердам 9 6
18 Рода ЮК 9 6
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