"Зволле" дома вырвал ничью у "Утрехта"

В рамках 14-го тура чемпионата Голландии "Утрехт" на выезде упустил победу над "Зволле".

"Зволле" – "Утрехт" - 1:1

Голы: ван де Стрек, 33 - 0:1, Саймак, 83 - 1:1.

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