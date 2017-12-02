"Зволле" дома вырвал ничью у "Утрехта"

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"Зволле" дома вырвал ничью у "Утрехта"

В рамках 14-го тура чемпионата Голландии "Утрехт" на выезде упустил победу над "Зволле".

"Зволле" – "Утрехт" - 1:1

Голы: ван де Стрек, 33 - 0:1, Саймак, 83 - 1:1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 13 36
2 Аякс 13 28
3 АЗ 13 28
4 Зволле 13 25
5 Утрехт 13 23
6 Витесс 13 22
7 Фейеноорд 13 22
8 Хераклес 13 18
9 Херенвен 13 18
10 Эксельсиор 13 17
11 АДО Ден Хааг 13 17
12 ВВВ Венло 13 15
13 Гронинген 13 12
14 Спарта Роттердам 13 11
15 Виллем II 13 11
16 Твенте 13 9
17 НАК Бреда 13 9
18 Рода ЮК 13 7
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