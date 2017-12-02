"Зволле" дома вырвал ничью у "Утрехта"
В рамках 14-го тура чемпионата Голландии "Утрехт" на выезде упустил победу над "Зволле".
"Зволле" – "Утрехт" - 1:1
Голы: ван де Стрек, 33 - 0:1, Саймак, 83 - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|13
|36
|2
|Аякс
|13
|28
|3
|АЗ
|13
|28
|4
|Зволле
|13
|25
|5
|Утрехт
|13
|23
|6
|Витесс
|13
|22
|7
|Фейеноорд
|13
|22
|8
|Хераклес
|13
|18
|9
|Херенвен
|13
|18
|10
|Эксельсиор
|13
|17
|11
|АДО Ден Хааг
|13
|17
|12
|ВВВ Венло
|13
|15
|13
|Гронинген
|13
|12
|14
|Спарта Роттердам
|13
|11
|15
|Виллем II
|13
|11
|16
|Твенте
|13
|9
|17
|НАК Бреда
|13
|9
|18
|Рода ЮК
|13
|7