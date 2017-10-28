"Зволле" сильнее "Ден Хаага", "Аякс" переиграл "Виллем II"

В рамках десятого тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. Побед добились "Зволле" и "Аякс", которые взяли верх над "Ден Хаагом" и "Виллем II" соответственно.

"Зволле" – "Ден Хааг" - 2:0

Голы: Пажишек, 7 - 1:0, Намли, 11 - 2:0.



"Виллем II" – "Аякс" - 1:3

Голы: Великоня, 55 (пенальти) - 1:0, Шене, 70 - 1:1, де Йонг, 79 - 1:2, Нерес, 90 - 1:3.

"Аякс": Онана, де Лигт, Виргевер, Велтман, Вебер (Синкгравен, 63), ван де Бек (де Йонг, 63), Шене (де Йонг, 81), Зиеш, Нерес, Дольберг, Хунтелар.

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