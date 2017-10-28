"Зволле" сильнее "Ден Хаага", "Аякс" переиграл "Виллем II"

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"Зволле" сильнее "Ден Хаага", "Аякс" переиграл "Виллем II"

В рамках десятого тура чемпионата Голландии состоялись ещё два матча. Побед добились "Зволле" и "Аякс", которые взяли верх над "Ден Хаагом" и "Виллем II" соответственно.

"Зволле" – "Ден Хааг" - 2:0

Голы: Пажишек, 7 - 1:0, Намли, 11 - 2:0.


"Виллем II" – "Аякс" - 1:3

Голы: Великоня, 55 (пенальти) - 1:0, Шене, 70 - 1:1, де Йонг, 79 - 1:2, Нерес, 90 - 1:3.

"Аякс": Онана, де Лигт, Виргевер, Велтман, Вебер (Синкгравен, 63), ван де Бек (де Йонг, 63), Шене (де Йонг, 81), Зиеш, Нерес, Дольберг, Хунтелар.

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Команда М О
1 ПСВ 9 24
2 Аякс 9 19
3 Витесс 9 18
4 Зволле 9 18
5 Фейеноорд 10 17
6 АЗ 9 16
7 Херенвен 9 14
8 Эксельсиор 10 14
9 АДО Ден Хааг 9 13
10 Утрехт 9 13
11 Хераклес 10 12
12 ВВВ Венло 10 12
13 Гронинген 9 9
14 Виллем II 9 9
15 Твенте 10 9
16 НАК Бреда 9 7
17 Рода ЮК 10 7
18 Спарта Роттердам 9 6
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