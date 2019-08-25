"Зволле" сыграла вничью со "Спартой" в матче 4-го тура чемпионата Голландии
"Зволле" и "Спарта" закончили результативной ничей в матче 4-го тура чемпионата Голландии.
В составе победителей голами отметились Илиасс Бель Хассани и Леннарт Ти.
"Зволле" - "Спарта Р" - 2:2 (1:1)
Голы: Ахе, 8 - 0:1, Бель Хассани, 9 - 1:1, Ти, 56 - 2:1, Велдвейк, 81 - 2:2.
"Зволле": Мус, Пал, Керстен (Ду, 88), Брюнс (Саймак, 71), Бель Хассани, Клемент, Деккер, Хамер, Ти, Йонсен, Вестерман (ван Вермескеркен, 56).
"Спарта Р": Кореманс, Маттей, Фриндс, Файе (Велдвейк, 78), Абелс, Ауассар (Л.Дуарте, 52), Харруи, Сметс, Ахе (Пиру, 60), Райхи, Халил Дервисоглу.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23