"Зволле" сыграла вничью со "Спартой" в матче 4-го тура чемпионата Голландии

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"Зволле" сыграла вничью со "Спартой" в матче 4-го тура чемпионата Голландии

"Зволле" и "Спарта" закончили результативной ничей в матче 4-го тура чемпионата Голландии.

В составе победителей голами отметились Илиасс Бель Хассани и Леннарт Ти.

"Зволле" - "Спарта Р" - 2:2 (1:1)

Голы: Ахе, 8 - 0:1, Бель Хассани, 9 - 1:1, Ти, 56 - 2:1, Велдвейк, 81 - 2:2.

"Зволле": Мус, Пал, Керстен (Ду, 88), Брюнс (Саймак, 71), Бель Хассани, Клемент, Деккер, Хамер, Ти, Йонсен, Вестерман (ван Вермескеркен, 56).

"Спарта Р": Кореманс, Маттей, Фриндс, Файе (Велдвейк, 78), Абелс, Ауассар (Л.Дуарте, 52), Харруи, Сметс, Ахе (Пиру, 60), Райхи, Халил Дервисоглу.

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